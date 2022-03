Milan, Pioli esalta i singoli | “Un piacere avere Giroud”. E su Maignan…

Stefano Pioli esalta i singoli alla viglia del match tra Milan e Sampdoria di domani sera

Il Milan scende in campo domani sera a San Siro contro l’Empoli per l’anticipo serale della 29a giornata di Serie A. I rossoneri vogliono proseguire lo straordinario cammino che al momento li vede primi in classifica, se pur con una partita in più rispetto all’Inter.

La vittoria contro il Napoli al Maradona ha dato grande consapevolezza al gruppo come sottolineato da Stefano Pioli in conferenza stampa alla viglia del match contro la squadra di Andreazzoli: “Vogliamo vedere i nostri tifosi felici e quando ci riusciamo siamo veramente soddisfatti. La loro passione e il loro entusiasmo ci aiuta. Siamo soddisfatti della prestazione di Napoli ma non abbiamo fatto l’ultimo gradino, perché questo sarà la prossima partita. Siamo molto attaccati alla quotidianità e al presente. Ho visto una squadra concentrata, ci siamo preparati con attenzione e concentrazione”.

“A me piace come gioca, come lavora per la squadra, come si muove con e senza palla, sa attaccare la profondità e smistare per i compagni. Poi mi piace soprattutto la persona che è, un professionista fantastico e una persona molto serena. È un piacere lavorare con lui”.

Pioli esalta Ibra e Maignan: dubbio Romagnoli-Kalulu

Stefano Pioli ha ovviamente esaltato anche Ibrahimovic, sottolineando la sua importanza anche a livello di leadership: “Zlatan dà tutto e dà tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma e per la sua qualità. Sa quando riempire l’area, quando giocare un po’ più basso e la sua presenza è importante. Ci darà una grande mano“. Poi salta Maignan anche per il contributo offensivo:“Il giocatore con la palla è più o meno bravo se si muovono bene quelli senza palla. Dobbiamo fare bene questo, vanno date situazioni vantaggiose.

Maignan sta utilizzando bene tutte le risorse che ha, sia sul corto che sul lungo; è importante per la nostra situazione offensiva”. Infine sul ballottaggio Romagnoli-Kalulu: “Chi riterrò migliore tra i due giocherà dall’inizio. Alessio sta bene, sarà solo una scelta tecnica e deciderò domani chi far giocare”.