Haaland più Mbappe, è tutto vero: anche il Milan può sorridere

Il Milan può approfittare del doppio colpo da sogno: i rossoneri gongolano, nuovo rinforzo per Pioli



La via è tracciata ed il Milan ci crede davvero. Lo scudetto, a 9 giornate dal termine della Serie A, si tinge momentaneamente di rossonero. Una stagione importante quella dei rossoneri, al pari di Inter e Napoli con cui la lotta per il tricolore è sempre apertissima. I pensieri del ‘Diavolo’, però, non si riducono al campo ma anche e soprattutto al calciomercato che, da giugno, registrerà novità importanti alla rosa allenata da Stefano Pioli. Diversi i nomi sul taccuino di Massara e Maldini, con alcune priorità in primo piano per lo scacchiere rossonero.

A centrocampo partirà Kessie, ormai promesso sposo del Barcellona, mentre in attacco andranno fatte le dovute riflessioni per il rinnovo di Ibrahimovic, in scadenza il 30 giugno e che in autunno compirà 41 anni. È la retroguardia il reparto che, tuttavia, potrebbe registrare diverse novità: una su tutte l’addio a zero di Romagnoli. Per sostituire l’ex Roma, il Milan ha le idee chiare.

Milan, difensore ‘grazie’ ad Ancelotti

Oltre a Sven Botman del Lille, da tempo in cima alla lista di Massara e Maldini, un altro nome solletica i pensieri della dirigenza di via Aldo Rossi che grazie a Carlo Ancelotti potrebbe mettere a segno un colpo a costi contenuti. Si tratta di Jesus Vallejo, in scadenza nel 2025 con i ‘Blancos’ ma in uscita per portare denaro fresco utile ad avvicinare il doppio colpo Mbappè-Haaland per l’anno prossimo.

Il difensore classe 1997 ha, in questa stagione, solo 14′ all’attivo in campo, con 3 presenze complessive con il Real Madrid. Un colpo low cost, da affiancare magari proprio a Botman, per il quale le ‘Merengues’ si accontenterebbero di 7-8 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, il Milan può dare l’assalto a Vallejo al termine dell’attuale stagione.