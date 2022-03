Bonucci e Chiellini non bastano più, la Juventus ha scelto il difensore

La Juventus è impegnata ancora in Champions, ma pensa già al difensore del futuro visti gli acciacchi di Bonucci e Chiellini

Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione per avere un’alternativa all’altezza di Bonucci e Chiellini.

Massimiliano Allegri vuole continuare ad essere protagonista in Champions League. L’allenatore livornese intende superare così il Villarreal con la sfida decisiva all’Allianz Stadium dopo l’1-1 in Spagna. I bianconeri hanno tutte le carte in regole per il passaggio del turno della massima competizione europea.

Così la stessa dirigenza torinese è al lavoro per assicurare nuovi innesti di qualità alla compagine di Allegri. Nel mirino un centrale difensivo, già pronto per il presente, in grado di rappresentare un’alternativa da urlo di Bonucci e Chiellini, sempre alle prese con vari infortuni. I due centrali della Juventus e della Nazionale italiana stanno attraversando un momento di forma non ottimale con numerosi stop.

Calciomercato Juventus, Pau Torres per i bianconeri

L’osservato speciale della doppia sfida Juventus-Villarreal è proprio il centrale spagnolo Pau Torres, che ha messo a segno anche ben quattro gol in Liga. Un giocatore già esperto visto che è diventato, fin da subito, un elemento indispensabile per la retroguardia di Luis Enrique per quanto riguarda la Nazionale spagnola. La Juventus vorrebbe così mettere a segno un nuovo colpo in difesa dopo l’arrivo di de Ligt dall’Ajax negli anni scorsi. Con Pau Torres il centrale olandese formerebbe una coppia di assoluto valore puntando tanto sul dinamismo e sulla qualità tecnica.