Milan, svolta immediata | L’annuncio: “Ha firmato”

Una svolta improvvisa per il futuro del big: arriva l’annuncio a sorpresa dalla Spagna, è già arrivata la firma

Una sfida insidiosa quella in casa del Cagliari, per mantenere la vetta ed alimentare il sogno scudetto a nove giornate dal termine della Serie A. Il Milan ci crede davvero, con Napoli ed Inter alle calcagna ed una Juventus che ormai non si ferma più e vuole consolidare l’ingresso in una delle prime quattro posizioni che permetterà la partecipazione diretta alla prossima fase a gironi della Champions. Dal calcio giocato al calciomercato, i rossoneri si guardano intorno a caccia dei rinforzi di spessore per permettere alla squadra di Pioli di tornare competitiva anche in Europa.

In difesa dirà addio Romagnoli, in avanti c’è da valutare il possibile rinnovo di Ibrahimovic in scadenza a giugno mentre in mediana è ormai definito il futuro di Franck Kessie. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, il futuro di Franck Kessie sarebbe ormai stato ufficialmente deciso.

Kessie al Barcellona: affare fatto

Il portale sottolinea, con un vero e proprio ‘annuncio’ in prima pagina, la firma del centrocampista ivoriano con il Barcellona. Una voce ventilata ed insistente ormai da diverse settimane, con la società di Laporta che ha quindi superato la concorrenza e si è assicurata le prestazioni dell’ex atalantino. Kessie lascerà il Milan a zero e, dopo Christensen che arriverà dal Chelsea, firmerà da svincolato per il club catalano.

Doccia fredda tutt’altro che sorprendente per il Milan ormai da diversi mesi rassegnato a perdere Kessie, con le trattative per il rinnovo arenatesi da tempo. Mentre il club pianifica la caccia all’erede, con Renato Sanches tra i primissimi nomi sulla lista di Maldini e Massara, il destino di Kessie è ormai ufficialmente definito.

In attesa dell’annuncio del Barcellona, la situazione è chiara: il centrocampista vestirà la maglia blaugrana a partire dal 2022/23. In questa stagione, l’ivoriano ha accumulato 29 presenze con 6 reti complessive ed 1 assist vincente.