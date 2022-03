L’Inter sogna in grande: c’è il contatto con l’attaccante del futuro

Tra le vicende che più scalderanno il calciomercato estivo c’è sicuramente la ricerca di un attaccante del futuro per l’Inter

Nonostante le ottime prestazioni fornite da Edin Dzeko, l’Inter deve cercare di tutelarsi per il futuro acquistando un attaccante. Il reparto offensivo nerazzurro è destinato ad avere problemi a livello numerico con la probabile partenza di Sanchez e i continui infortuni di Correa. Se a questo si va ad aggiungere l’età del bosniaco appare chiara la volontà di Marotta di intervenire in estate.

Il nome che più è stato accostato è certamente Gianluca Scamacca, ma l’inserimento del Milan ha tolto molte certezze. Ecco perchè la dirigenza ha deciso di guardarsi intorno così da avere un ventaglio di possibilità maggiore, senza focalizzarsi su un unico nome.

Tra questi, il nome di spicco è Sebastien Haller dell’Ajax. Il bomber ivoriano sta incantando in Olanda e i suoi numeri sono da record: 11 gol in Champions League (in 8 partite) e 19 in Eredivisie, a cui si aggiungono anche 9 assist.

Haller-Inter: c’è l’incontro con gli agenti

Solo qualche giorno fa c’è, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è stato un contatto diretto tra la dirigenza dell’Inter e gli agenti di Haller. Un segnale chiaro e forte delle intenzioni di mercato di Marotta che non punta solamente a Scamacca, ma che al contrario si sta guardando attentamente intorno.

Haller, dopo una stagione non positiva al West Ham (dove fu acquistato per 50 milioni), ha deciso di tornare in Olanda, dove ha dato il via alla sua ascesa nel calcio mondiale. Sotto la guida di Ten Hag si è dimostrato la vera rivelazione di questa Champions League, segnando in ogni maniera possibile.

L’imponente centravanti classe ’94 è un vero e proprio sogno di mercato per l’Inter. Il suo attuale valore si aggira intorno ai 30-40 milioni: un investimento importante per le casse nerazzurre. Il toto-attaccante è già partito. Il calciomercato estivo di Marotta si prospetta rovente.