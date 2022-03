Juve e Inter, ritorno di fiamma: rispunta il centrocampista

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere una sorpresa dalla Premier League: duello estivo a centrocampo

La Serie A sta continuando a regalare, settimana dopo settimana, continue sorprese. Adesso, in cima alla vetta c’è il Milan di Stefano Pioli che, approfittando del passo falso dell’Inter a Torino, prova a tenere a distanza i nerazzurri, così come il Napoli di Spalletti che non molla un centimetro. Una lotta che vedrà un vincitore solo al photofinish. Oltre al campo, però, le big italiane stanno già valutando le prossime operazioni di calciomercato che, da giugno, possono stravolgere le rose.

Tra entrate ed uscite, Inter e Juventus in particolar modo starebbero pensando a diversi nomi. Gli occhi di campioni d’Italia così come della ‘Vecchia Signora’ sono puntati in Premier League ed in particolar modo a Londra. La delicatissima situazione vissuta dal Chelsea, in vendita dopo l’addio di Abramovich, possono spingere le due big di Serie A a valutare l’assalto ad un vecchio pallino per il centrocampo.

Inter e Juventus, ritorno di fiamma: colpo da Londra

Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese sotto contratto fino al 2024 con la società londinese. Il giocatore, già accostato alle italiane nei mesi scorsi, può quindi tornare di grande attualità per i mesi a venire. Il Chelsea è chiamato ad una vera e propria rivoluzione societaria da giugno ma non solo: molto della rosa attualmente a disposizione di Thomas Tuchel potrebbe mutare, con diverse cessioni evidentemente sempre più probabili in vista dell’estate.

Il giocatore viene valutato non meno di 25-30 milioni di euro dal Chelsea che potrebbe essere costretto ad alcune cessioni eccellenti da giugno.

In questa stagione, Loftus-Cheek ha collezionato 25 presenze complessive con 4 assist vincenti alla corte di Tuchel: Inter e Juventus alla finestra.