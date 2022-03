Irrompe il Barcellona, colpo a zero: sfuma l’affare del Milan

Il Milan cerca di difendere il primato in Serie A. Intanto, si allontana l’obiettivo di mercato. Piomba il Barcellona

Continua la bagarre scudetto in Serie A. Milan, Napoli e Inter sono racchiuse in quattro punti. Nell’ultimo turno, i nerazzurri hanno perso altri due punti in casa del Torino, mentre gli uomini di Pioli ed il Napoli hanno battuto rispettivamente Spezia e Verona. La lotta al vertice non distrae dal calciomercato, soprattuto in casa Milan.

Maldini e Massara sono particolarmente vigili sul campionato francese. Piace il centrocampista Boubacar Kamara, mediano e all’occorrenza difensore dell’Olympique Marsiglia. Classe 1999, è uno dei punti fermi dell’undici allenato da Jorge Sampaoli. In questa stagione ha raccolto 24 presenze in Ligue 1 e 10 nelle coppe.

I vertici rossoneri, potrebbero approfittare dell’imminente scadenza contrattuale del giocatore francese – giugno 2022- per battere la concorrenza e portarlo alla corte di Pioli. Non sarà facile, poichè ci sono molte big pronte a dare battaglia al Milan: su tutte il Barcellona.

Calciomercato, Kamara piace al Barcellona: addio Milan

Boubacar Kamara e il Milan si allontanano. Il mediano francese (di origini senegalesi), tra i migliori talenti della Ligue 1, sta brillando nel Marsiglia di Sampaoli. Il suo contratto sta per scadere, quasi impossibile una sua permanenza in Francia. I rossoneri sono molto interessati al giocatore ma dovranno vedersela con il Barcellona.

Stando a ‘Fichajes.net’, i blaugrana avrebbero individuato in Kamara il nuovo Sergio Busquets. Il centrocampista, al Barcellona da oltre 15 anni, è prossimo ai 34 anni. Il suo contratto scade nel 2023, pertanto il club vorrebbe cominciare a trovare un sostituto. Certamente non sarà facile per Xavi, al suo fianco per molte stagioni, dire addio ad uno dei giocatori che ha fatto la storia del club, collezionando ben 667 presenze con la maglia blaugrana.