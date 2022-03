Derby totale, il Milan ha pronto lo sgambetto all’Inter

Il derby tra Inter e Milan si sposta dallo scudetto al calciomercato: i rossoneri pronti allo sgambetto, Maldini va all’assalto

Milan primo, Inter seconda ma con una partita in meno. Il derby di Milano quest’anno è anche sfida tricolore, come lo è stato a lungo anche lo scorso anno.

Le due milanesi si giocano la vittoria del titolo in un duello che in campo si preannuncia intenso fino all’ultima giornata. Difficile prevedere quel che accadrà: Pioli viaggia sulle ali dell’entusiasmo con il successo contro il Napoli, Inzaghi contro la Salernitana ha finalmente ritrovato Lautaro Martinez e deve recuperare il match con il Bologna che potrebbe issarlo in testa alla classifica.

Derby sul campo, derby anche di mercato. La scorsa estate i nerazzurri piazzarono, un po’ a sorpresa, il colpo Calhanoglu, ‘scippando’ il trequartista turco a zero ai cugini rossoneri. Ora Maldini medita la ‘vendetta’ e lo fa con un calciatore che da mesi è seguito da Marotta e Ausilio. Si tratta di Marcus Thuram, 24 anni, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach a giugno 2023. Una situazione contrattuale che alletta l’Inter che lo scorso anno è stata molto vicina dall’acquistarlo. A fine stagione potrebbe partire un nuovo assalto, ma occhio alle mosse rossonere.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Thuram

Il Milan, infatti, ha intenzione di intervenire nel reparto avanzato. Al di là di ciò che farà Ibrahimovic, Giroud ha dimostrato in campo di meritare la riconferma. I due ‘senatori’ però pagano anche l’età che avanza ed allora c’è bisogno di intervenire con degli innesti.

Qualcosa in avanti si farà anche perché, ad esempio, Brahim Diaz sulla trequarti ha vissuto un’altra stagione altalenante e la fascia destra offensiva non ha un vero e proprio padrone, come accade invece a sinistra con Leao. Il Milan così guarda proprio a Marcus Thuram – piace anche alla Juventus – ma che ha una caratteristica che stuzzica i rossoneri: è capace di agire come punta centrale, ma può essere impiegato all’occorrenza anche in tutti e tre ruoli della trequarti, pur preferendo partire da sinistra.

L’età e il solo anno di contratto lo rendono un profilo appetitoso sul quale il Milan potrebbe affondare il colpo. Non solo derby tricolore, rossoneri e Inter sono pronti a battagliare anche per il 24enne figlio d’arte.