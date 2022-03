La Juventus di Massimiliano Allegri continua a tenere nel mirino il nome di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach, obiettivo di calciomercato anche dell’Inter

La Juventus di Massimiliano Allegri ha trovato una vittoria decisamente rocambolesca ieri sera in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I bianconeri, dopo una gara di sofferenza al Franchi, sono riusciti ad avere meglio nella semifinale di andata di Coppa Italia grazie all’autogol sfortunatissimo di Venuti che, al fischio finale, si è lasciato andare anche ad un pianto nervoso per la delusione. Una serataccia insomma per la Fiorentina, a differenza di ciò che ha vissuto la Vecchia Signora che ha fatto un passo importante verso l’ultimo atto della competizione, ma ha continuato a mostrare evidenti lacune sia nello sviluppo del gioco che a livello prettamente offensivo.

Ieri i bianconeri hanno costruito davvero poco e la presenza di Vlahovic, impegnato a sbattersi contro tutta la difesa della Fiorentina, non è stata sufficiente per aumentare il livello del gioco della Vecchia Signora che, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, è a caccia di giocatori che possano rinforzare ulteriormente il reparto avanzato, considerando anche il non rinnovo, almeno finora, di Paulo Dybala, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, occhi sull’obiettivo dell’Inter

Nel mirino della Juventus, in quest’ottica, c’è il profilo di Marcus Thuram, attaccante francese del Gladbach. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2023, ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro che i bianconeri vorrebbero compensare inserendo nella trattativa il cartellino di Daniele Rugani.

Il difensore italiano sarebbe ciò che serve ai tedeschi che, a fine anno, perderanno a parametro zero Ginter. Un’offerta, condita da un’aggiunta economica, che potrebbe scardinare lo stallo e beffare anche l’Inter di Simone Inzaghi, sulle tracce di Thuram dalla scorsa estate.