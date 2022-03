E’ tutto possibile: l’ultimatum di Simeone intriga la Juventus

Diego Simeone dà l’ultimatum che intriga la Juventus: per i bianconeri potrebbe riaprirsi una possibilità nel calciomercato estivo

Un flop totale. In Spagna non hanno dubbi: un anno fallimentare e senza una riscossa negli ultimi tre mesi, l’addio sarà inevitabile per De Paul.

La Juventus è alla finestra, alla ricerca com’è di maggior qualità a centrocampo. Non è un segreto che i bianconeri in estate interverranno sul mercato proprio sulla mediana: Zakaria e Locatelli non bastano ad Allegri che ha bisogno di ulteriori innesti anche perché Arthur e Rabiot non sembrano i profili adatti al tipo di gioco voluto dal tecnico toscano. Ed allora l’argentino, già seguito prima del trasferimento all’Atletico Madrid, potrebbe tornare di attualità.

Come riferisce ‘todofichajes.com’, l’ex Udinese ha ricevuto un vero e proprio ultimatum dalla società e da Simeone. Deve dimostrare negli ultimi tre mesi di stagione che i circa quaranta milioni spesi in estate non sono stati una scelta sbagliata. In caso contrario, l’addio estivo sarà inevitabile con la Juventus pronta ad approfittarne.

Calciomercato Juventus, riecco De Paul: la proposta bianconera

Rodrigo De Paul è stato protagonista di un’ottima stagione lo scorso anno con la maglia dell’Udinese. In estate tutte le big italiane si sono messe sulle sue tracce ma a spuntarla è stato l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ finora non hanno potuto ammirare la versione migliore dell’argentino ed è così che si è arrivati ad una sorta di aut-aut: l’ex Udinese deve tornare a splendere, altrimenti in estate sarà messo sul mercato.

Una ipotesi quest’ultima che intriga la Juventus. De Paul piace da tempo ai bianconeri che potrebbero provare ad imbastire uno scambio per riportarlo in Italia. Un affare da circa quaranta milioni di euro, più o meno quanti spesi dall’Atletico la scorsa estate. Cherubini potrebbe proporre circa venti milioni di euro, più il cartellino di Rabiot, per convincere la società spagnola.

Resta da vedere la risposta di Simeone e da superare l’ostacolo dell’ingaggio del francese (7 milioni di euro), considerati i limiti in vigore in Spagna. Resta l’idea bianconera di tornare alla carica per De Paul e l’ultimatum dell’Atletico che potrebbe fornire l’assist vincente.