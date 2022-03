Simeone fa shopping a Milano: 50 milioni più l’attaccante

Emissari dell’Atletico Madrid martedì sera in occasione del derby Milan-Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Il calciomercato della prossima estate è già iniziato. In tal senso va vista la presenza martedì sera al ‘Meazza’ di alcuni emissari dell’Atletico Madrid. Di scout, per la precisione, con nel mirino alcuni dei protagonisti della (brutta) sfida tra Milan e Inter terminata come sappiamo con uno scialbo 0-0.

A quanto pare due giocatori in particolare sono stati seguiti con attenzione dagli osservatori dei ‘Colchoneros’: Lautaro Martinez e Rafael Leao. Due attaccanti, perché Diego Simeone ha intenzione di rinnovare il reparto avanzato della sua squadra. L’argentino dell’Inter è un vecchio pallino del ‘Cholo’, in realtà fu pure a un passo dal vestire la maglia dell’Atletico quando ancora militava nel Racing e prima dell’affondo interista in cui risultarono decisivi Javier Zanetti e soprattutto Diego Milito, al tempo Ds del club di Avellaneda.

Alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato quale potrebbe essere la proposta dei madrileni per il numero dieci dell’Inter, a secco ormai da oltre due mesi. Piccolo spoiler: c’è di mezzo pure la Juventus…

Per Leao, invece, la società del presidente Cerezo potrebbe provare a sfruttare il legame col suo agente Jorge Mendes, il quale però va detto è già da un po’ in trattativa coi rossoneri per il rinnovo del contratto del portoghese fino a giugno 2026 – con aumento di ingaggio fino a 4 milioni. Le parti sono vicinissime – e dell’altro suo assistito Renato Sanches, obiettivo di Maldini e Massara per il dopo Kessie.

Calciomercato Milan, l’offerta dell’Atletico per Leao

Il rinnovo col Milan, tuttavia, non impedirebbe all’Atletico di provarci ugualmente per Leao. Sul piatto i ‘Colchoneros’ potrebbero mettere una cifra cash tra i 45 e i 50 milioni di euro più una contropartita tecnica. In tal senso il nome scelto può essere quello di Matheus Cunha, attaccante brasiliano di 22 anni preso l’estate scorsa dall’Hertha Berlino per 26 milioni e fin qui al di sotto delle attese anche per qualche guaio fisico. Va comunque detto che il Milan difficilmente prenderebbe in considerazione tale offerta: di base Leao non è in vendita. Diverso il discorso per Lautaro: al prezzo giusto (60 milioni?) l’Inter direbbe sì.