Inter, assalto a Lautaro | La mossa che spiazza anche la Juve

Il futuro di Lautaro Martinez torna in bilico, assalto all’argentino da parte di un top club: l’intreccio che coinvolge anche la Juventus

E’ crisi conclamata per Lautaro Martinez, che sembra essersi infilato in un tunnel senza via d’uscita. Dopo un grande inizio di stagione, che lo aveva portato a realizzare 11 reti nei primi quattro mesi di campionato, ora il tabellino piange drammaticamente per l’attaccante dell’Inter. E anche i nerazzurri ne stanno risentendo.

In Serie A, il ‘Toro’ non trova la via del gol dal lontano 17 dicembre, quando timbrò contro la Salernitana. Da allora, otto gare giocate senza segnare, a cui vanno aggiunte le due giocate in Coppa Italia con Empoli e Roma e l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Unica rete realizzata nel segmento, quella su rigore in Supercoppa italiana contro la Juventus. Un rendimento che ha riacceso il dibattito sul suo futuro, in casa Inter c’è la volontà di continuare a puntare su di lui visto il recente rinnovo di contratto, ma ci sono anche dei dubbi e la possibilità di stravolgimenti importanti in estate. Quando, a fronte di offerte importanti, la società nerazzurra potrebbe anche valutare un suo addio. In tal senso, potrebbe arrivare una offerta intrigante dalla Spagna, dove gli estimatori dell’argentino non mancano.

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: la proposta shock dalla Liga

Ci pensa in particolare l’Atletico Madrid, dove grandi manovre sono in corso in vista della prossima stagione. Ai ‘Colchoneros’, il profilo di Lautaro è sempre piaciuto e l’assalto potrebbe arrivare in risposta alla Juventus, che per il riscatto di Morata chiede uno sconto consistente sulla cifra precedentemente pattuita di 35 milioni di euro. Una richiesta che a Madrid avrebbero accolto con una certa stizza, al punto da proporre il cartellino dello spagnolo come parziale contropartita proprio all’Inter, in aggiunta a un esborso cash di 30 milioni di euro per arrivare a Lautaro. Da capire se l’offerta complessiva possa soddisfare le richieste nerazzurre.