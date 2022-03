Inter, il ‘tradimento’ alla Juventus: “C’era una clausola”

Nelle ultime ore il progetto della Superlega è tornata ad essere protagonista: l’annuncio dalla Spagna, ecco cosa succederà

Il progetto della Superlega non è mai tramontato del tutto: le potenze europee sono tornate alla carica, ecco quello che è successo con l’Inter.

Lo scorso anno è partita l’idea della Superlega con dodici squadre partecipanti per un nuovo torneo entusiasmante. Nelle ultime ore è tornato a parlare anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, al Financial Times Forum proprio per questo nuovo progetto. Come svelato dall’emittente spagnola “Cadena Ser” l’Inter si è subito ritirata dalla Superlega visto che all’interno del contratto aveva anche la possibilità di svincolarsi senza nessun problema.

Inter, la posizione di Gravina sulla Superlega

Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” anche lo stesso presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rivelato il suo punto di vista che non è cambiato minimamente: “Questa è la risposta sbagliata ad un problema reale: dobbiamo essere uniti e non creare ulteriori divisioni. Non c’è bisogno di tutto questo”. Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è in prima linea per illustrare anche il nuovo progetto, che è stato rivisto con promozioni e retrocessioni. Posizione chiarissima, infine, del presidente Uefa Ceferin che è tornato ad attaccare i club: “Prima hanno usato la pandemia, ora usano una guerra. Sono liberi di farlo ma non giocheranno nelle nostre competizioni”.