Playoff Mondiali, Polonia in finale e Scozia-Ucraina rinviata | È UFFICIALE

Comunicato ufficiale della FIFA sui playoff per i Mondiali: la Polonia disputerà direttamente la finale, rinviata Scozia-Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto tutto il mondo. Un evento del genere causa delle conseguenze molto gravi in tutti i settori e inevitabilmente non risparmia il calcio. In particolare, la FIFA ha reso noto – tramite un comunicato ufficiale – alcune decisioni in merito ai playoff per accedere ai Mondiali.

La Russia, in seguito all’esclusione da tutte la manifestazioni sportive già stabilita precedentemente, non potrà affrontare in semifinale (percorso B) la Polonia, la quale di conseguenza ottiene un by per passare direttamente in finale. La Nazionale polacca affronterà una tra Svezia e Repubblica Ceca.

Polonia in finale e Scozia-Ucraina rimandata | Le decisioni UFFICIALE della FIFA sui playoff per i Mondiali

Inoltre è stato stabilito il rinvio di Scozia-Ucraina, semifinale del percorso A che si disputerà nel mese di giugno. Accolta, dunque, la richiesta della Federazione ucraina avanzata per via dell’impossibilità di organizzare trasferte e allenamenti nella situazione attuale. Galles e Austria, invece, gareggeranno regolarmente il 24 marzo nell’altra semifinale. La finale andrà in scena sempre a giugno.