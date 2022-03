Liverpool-Inter, Inzaghi ne perde due per infortunio: cambi obbligati

Simone Inzaghi, durante la super sfida Champions tra Liverpool e Inter, è stato costretto a sostituire due nerazzurri per infortunio

È una serata tanto affascinante quanto ardua quella che sta vivendo l’Inter ad Anfield in questi minuti. La ‘Beneamata’ è riuscita a sbloccare il risultato e passare in vantaggio contro il Liverpool grazie ad una rete fantastica di Lautaro Martinez dalla distanza, ma per Simone Inzaghi sono arrivate due brutte notizie sul fronte infortuni.

A fine primo tempo, il tecnico dei nerazzurri è stato costretto a rinunciare a Stefan de Vrij. Il centrale olandese ha accusato un affaticamento al polpaccio sinistro e non è riuscito a proseguire la gara. È stato sostituito da Danilo D’Ambrosio, con Skriniar passato al centro della difesa.

I guai non finiscono qui, perché al 75esimo anche Marcelo Brozovic ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico. Il croato ha provato a resistere invano, lasciando poi il campo per far posto a Gagliardini. Nelle prossime ore capiremo meglio l’entità degli infortuni in questione. Vi terremo aggiornati.