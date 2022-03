Dalla lotta scudetto al calciomercato, Inter e Juventus sfidano le big europee per il talento del Salisburgo

Entra nel vivo il campionato di Serie A. Quando mancano dieci giornate al termine, l’equilibrio regna sovrano nelle parti alte della classifica, dove può ancora tutto accadere sia in ottica scudetto, sia per la qualificazione alla prossima Champions League. Le società inoltre, cominciano a pensare al calciomercato.

Nell’ultima giornata, il Milan ha sbancato al Maradona di Napoli, ritrovando la vetta. Bene anche Inter e Juventus, rispettivamente seconda e quarta. Le squadre, allenate rispettivamente da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, sono alla ricerca di profili in attacco per la prossima stagione. L’età di Dzeko all’Inter e la situazione contrattuale in bilico di Dybala e Morata alla Juve, inducono Marotta e Cherubini alla ricerca di un attaccante

In particolare, l’Inter e la Juventus stanno monitorando un attaccante del Salisburgo. Si tratta di Karim Adeyemi, attaccante tedesco autore di 19 centri in stagione. Classe 2002, può spaziare su tutto il fronte offensivo. L’affare non è semplice, ingaggio e prezzo non sono del tutto accessibili, ma le qualità del giocatore sono eccezionali.

Calciomercato, si defila il Barcellona: Inter e Juventus sfidano le big tedesche per Adeyemi

Oltre alle italiane, ci sono anche dei top club europei in lizza per l’acquisto di Adeyemi. Bayern Monaco e Borussia Dortmund appaiono in pole al momento. Le due corazzate tedesche, sono pronte a sborsare i 50 milioni richiesti dal Salisburgo. L’investimento inoltre, prevede anche uno sforzo per quanto riguarda l’ingaggio del giovane Adeyemi: l’entourage del gioiellino tedesco richiede 6 milioni netti a stagione.

Una trattativa ritenuta insostenibile dal Barcellona, secondo Mundo Deportivo. Il club blaugrana avrebbe definitivamente abbandonato la pista Adeyemi, lasciando la strada spianata a Juventus, Inter, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.