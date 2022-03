Post Alex Sandro, sorpresa Juventus: c’è il ritorno di fiamma

La Juventus è già attiva in previsione dei prossimi colpi di calciomercato: ecco chi potrebbe arrivare per rimpiazzare Alex Sandro

La vittoria sullo Spezia dà continuità al buon rendimento della Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ consolida la quarta posizione in Serie A e adesso è a sole 4 punti dal Napoli di Spalletti. Una situazione quasi impossibile da pronosticare fino a qualche mese fa, quando i bianconeri erano ben lontani dalle parti alte della classifica. A fornire un importante aiuto alla Juventus è stato sicuramente il calciomercato invernale che ha registrato gli arrivi di Zakaria e Vlahovic che hanno potenziato non poco mediana e attacco.

In vista della prossima stagione, però, la società torinese ha intenzione di puntellare in toto la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. A partire dalla difesa dove Alex Sandro molto probabilmente saluterà Torino in estate. In scadenza tra poco più di un anno, il brasiliano lascerà il posto ad un acquisto di primissimo ordine. Da questo punto di vista, un nome su tutti potrebbe tornare di moda già nelle prossime settimane.

Juventus, addio Alex Sandro: colpo dalla Premier

Si tratta di Emerson Palmieri che la scorsa estate ha lasciato in prestito il Chelsea per unirsi al Lione. Con la maglia dei francesi in Ligue 1 il terzino azzurro ha collezionato 22 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti.

Emerson Palmieri è già da tempo uno dei possibili obiettivi nel mirino del ds Cherubini che, al termine dell’attuale stagione, potrebbe tornare alla carica bussando alla porta del Chelsea.

Situazione in divenire, con Emerson Palmieri, in scadenza nel 2024 con i ‘Blues’, che potrebbe finire in cima alla lista della Juventus per il post Alex Sandro.