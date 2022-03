Giudice Sportivo, UFFICIALE | Tutti gli squalificati in Serie A

La decisione del Giudice Sportivo sugli squalificati per la 29a giornata di Serie A

Sta per aprirsi la 29a giornata di Serie A. Ci si avvicina alla fase cruciale del campionato e di conseguenza anche le assenze penseranno notevolmente nel cammino delle squadre.

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista ufficiale degli squalificati in vista della 29a giornata: sono ben dodici, due su tutti Theo Hernandez e Federico Bernardeschi, entrambi ammoniti nell’ultima partita e quindi assenti nel prossimo turno in quanto diffidati. Il terzino francese salterà l’Empoli a San Siro, il campione d’Europa, invece, il match contro la Sampdoria.

Peserà per l’Atalanta, invece, l’assenza di Martin De Roon che si aggiunge alle tante assenze a cui deve far fronte Gian Piero Gasperini. In casa Roma, invece, sarà squalificato Henrikh Mkhitaryan. Gli altri assenti sono Marusic (Lazio), Murru (Sampdoria), Aramu (Venezia), Sturaro (Genoa), Walace (Udinese) e Theate (Bologna). Tra gli allenatori non ci sarà Paolo Zanetti, squalificato per le proteste nell’ultima gara contro il Sassuolo.