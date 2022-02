Mossa Raiola, il rinnovo di de Ligt porta un rinforzo alla Juventus

Il futuro di Matthijs de Ligt è ancora tutto da decifrare: il possibile rinnovo regala un nuovo colpo ad Allegri

Due giorni al ritorno in campo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo aver superato l’Empoli, i bianconeri si preparano alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: un immediato ritorno al passato per la nuova stella Dusan Vlahovic. Il serbo è stato, insieme a Zakaria, uno dei grandi colpi della passata sessione di calciomercato: adesso, però, la società bianconera è già focalizzata sulla prossima estate. A tenere banco resta la situazione legata a Matthijs de Ligt che, nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2024, è uno dei nomi caldi per quanto riguarda le possibili cessioni.

Il suo agente Mino Raiola non ha mai nascosto la concreta possibilità di far partire nuovamente l’ex capitano dell’Ajax, lasciando la Juventus. In questa stagione, de Ligt ha già collezionato 29 presenze con 2 reti: il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70-75 milioni di euro. I discorsi riguardanti l’eventuale rinnovo di de Ligt possono tornare ad accendersi, con l’agente del difensore olandese pronto ad una possibilità che può regalare un nuovo rinforzo ad Allegri.

Juventus-de Ligt: rinnovo e colpo firmato Raiola

Per avvicinarsi al rinnovo di de Ligt, Raiola potrebbe condurre la Juventus ad un possibile nuovo colpo. Per blindare dunque il centrale olandese, il club di Andrea Agnelli dovrebbe avvicinarsi all’acquisto di uno dei pezzi pregiati della scuderia del noto agente.

Il nome giusto può essere quello di Alphone Areola, portiere francese attualmente in prestito dal PSG al West Ham. Il 29enne non sta però trovando spazio, con una sola presenza in Premier League.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che può interessarsi alla firma di un nuovo rinforzo tra i pali. L’arrivo di Areola in quel di Torino può portare alla permanenza di de Ligt alla corte di Allegri.