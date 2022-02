Colpo programmato, Maldini ne sacrifica tre: ecco il nuovo bomber

Il Milan è già orientato alla prossima sessione di calciomercato: tre pedine per regalare il nuovo attaccante a Pioli

Dopo il doppio passo falso condito da infinte polemiche contro Salernitana prima e Udinese poi, il Milan di Stefano Pioli torna a correre verso il prossimo importante impegno di Coppa Italia. Nel mirino la semifinale di andata contro l’Inter che anticiperà il big match di Serie A, decisivo nella lotta al vertice, in casa del Napoli. I pensieri della dirigenza di via Aldo Rossi sono però già alla prossima estate: il calciomercato, da giugno, può regalare non poche sorprese alla rosa allenata da Pioli.

Dalla difesa al centrocampo, sarà l’attacco il reparto che accoglierà un grande nome pronto a raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic, in caso di addio dello svedese. Diversi i nomi sondati da Maldini e Massara che intendono giocare d’anticipo per portare un attaccante di assoluto spessore in rossonero: si riaccende la pista per il gioiello protagonista in Serie A.

Milan, bomber dalla Serie A: tripla contropartita

Il club di via Aldo Rossi torna a pensare con forza a Gianluca Scamacca. La stellina del Sassuolo ha, negli ultimi tempi, stupito tutti candidandosi come una delle sorprese dell’attuale stagione. 27 presenze con 10 reti ed 1 assist: Scamacca sembra sempre più vicino all’esplosione ed il Milan, in tal senso, vuole assicurarsi il cartellino del 23enne romano già cercato con forza da Inter e Juventus.

L’idea di Maldini, per abbassare l’importante richiesta di 40 milioni di euro avanzata dalla società neroverde, sarebbe quella di proporre tre contropartite. La prima è Daniel Maldini: il talentuoso figlio d’arte ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Pioli e potrebbe quindi finire nella trattativa. Discorso simile quello che vale per Marko Lazetic, arrivato a fine gennaio ma che non ha ancora avuto modo di esordire in rossonero.

Infine, anche Matteo Gabbia, fermo a 7 presenze, può essere sacrificato dal Milan: il piano per Scamacca è ormai chiaro.