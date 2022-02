Juventus, assalto a de Ligt: scambio solo se parte Morata

In casa Juventus in estate potrebbe subire l’assalto a de Ligt dalla Premier League: proposto ancora lo scambio, ma solo se parte Morata

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma non troppo. Infatti sin da ora si pianificano le mosse per la prossima stagione. In casa Juventus ad attirare l’interesse dei top club europei è in particolare Matthijs de Ligt.

Il difensore olandese è diventato un punto fermo della difesa bianconera, ed è ancora considerato tra i migliori centrali nel panorama europeo. Così sulle sue tracce continua a esserci il Manchester City, che lo osserva con interesse da tempo. Pep Guardiola infatti potrebbe tentare l’assalto al centrale con uno scambio più soldi. Fondamentale sarà il futuro di Alvaro Morata per l’affare.

Juventus, Guardiola insiste per de Ligt: Gabriel Jesus nell’affare, solo se parte Morata

Calciomercato estivo che per la Juventus potrebbe infiammarsi attorno al nome di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese infatti da tempo è nel mirino del Manchester City, che vorrebbe rinforzare la propria retroguardia. Ovviamente per strappare il difensore alla Juventus ci sarà bisogno di un’offerta consistente.

L’idea di Guardiola sarebbe quella di inserire nell’affare il cartellino di Gabriel Jesus, attaccante che continua a essere ai margini della rosa e che è tornato a giocare come seconda punta. Il suo profilo accanto a Vlahovic potrebbe essere interessante per i bianconeri, ma solo qualora Morata non venisse riscattato. Oltre al brasiliano sul piatto verrebbe messo anche un conguaglio economico da 20 milioni di euro per convincere la Juventus. Dunque offerta allettante che potrebbe far gola ai bianconeri.