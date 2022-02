Addio Lautaro, i grandi ex beffano la Juve: big con lo sconto

L’Inter valuta il post Lautaro Martinez, con una clamorosa beffa che Marotta può riservare alla Juventus: i dettagli

La sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool può aver compromesso il cammino europeo dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi deve quindi subito rialzarsi, in attesa di tornare sul rettangolo verde per il prossimo match di Serie A contro il Sassuolo. Dal campo al calciomercato, per la ‘Beneamata’ è già tempo di valutare le prossime operazioni in vista dell’estate. Uno dei nomi che potrebbe salutare la compagine nerazzurra è quello di Lautaro Martinez.

Nonostante il rinnovo fino al 30 giugno 2026, in caso di offerta importante la società meneghina potrebbe valutare la cessione del campione argentino. Per il ‘Toro’, a segno 12 volte in stagione con 2 assist vincenti in 32 apparizioni complessive, l’Inter valuterebbe offerte non inferiori agli 80 milioni di euro. In tal senso, l’idea di Marotta per l’eventuale erede del bomber sudamericano può mandare ko la Juventus.

Inter, Marotta pensa a Morata: le cifre

In caso di partenza di Lautaro Martinez, dunque, l’Inter potrebbe valutare l’acquisto dall’Atletico Madrid di Alvaro Morata. Lo spagnolo, ormai finito in secondo piano dopo la firma di Vlahovic, potrebbe vestirsi di nerazzurro. Marotta pianifica la clamorosa beffa ma non è il solo: alla finestra c’è anche un altro ex bianconero, Fabio Paratici, ora al Tottenham.

Per Conte, però, Morata non è una priorità. L’Inter potrebbe approfittarne, con l’Atletico Madrid che pur di salutare a titolo definitivo il bomber spagnolo, si accontenterebbe di 20 milioni di euro per il cartellino di Morata.

Situazione dunque in divenire: con Lautaro via dalla Milano nerazzurra, il colpo di Marotta può chiamarsi Alvaro Morata.