Calciomercato Juve, non convince e va in panchina | Assalto al francese

La Juventus monitora con attenzione un giocatore che sta rendendo al di sotto delle aspettative: ecco l’alternativa a Matthijs de Ligt

Il calciomercato non si ferma mai. Già ora, subito dopo la finestra di gennaio, tutte le società si portano avanti col lavoro monitorando i prospetti più interessanti da tesserare per la prossima stagione. In taluni casi le scelete sono subordinate all’eventuale partenza del big già in rosa.

Per esempio nel caso della Juventus l’acquisto di Federico Gatti, ed il contestuale interesse per Gleison Bremer, sono entrambi legati al possibile addio di Matthijs de Ligt, il centrale olandese sempre corteggiato dai top club d’ Europa. Qualora, per motivi di bilancio ma non solo, si dovesse concretizzare una sua cessione – Raiola lo vorrebbe piazzare in Premier – i bianconeri avrebbero già pronte delle alternative. Tra queste spunta il nome di un giovane difensore francese già facente parte della rosa di una delle massime potenze del calcio europeo.

Calciomercato Juventus, Upamecano delude al Bayern: bianconeri alla finestra

Uno dei volti nuovi del Bayern Monaco di quest’anno è Dayot Upamecano, il difensore transalpino arrivato dal Lipsia per la cifra di 42,5 milioni di euro. Valore pari alla sua clauosla rescissoria inserita nel precedente contratto. Nonostante la presenza in panchina di Julian Naglesmann – già suo tecnico proprio nella squadra della ex Germania Est- il francese sta deludendo le aspettative. Nel match di ieri contro il Salisburgo, per esempio, il difensore è finito in panchina. Anche nelle 18 apparizioni finora collezionate in Bundesliga coi bavaresi, l’ex Salisburgo non ha mai convinto appieno.

Nonostante non possa certo considerarsi un colpo a buon mercato, la Juve è vigile sul transalpino. In caso di partenza di de Ligt, Upamecano rappresenterebbe un’alternativa di livello con alle spalle un’esperienza comunque formativa come quella vissuta in Baviera. Tra l’altro proprio il Bayern Monaco, dopo la partenza di Süle, si candida come possibile club di approdo del biondo bianconero ex Ajax.