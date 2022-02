Barcellona-Napoli, Spalletti sfiora l’impresa: 1-1 al Camp Nou

Al Camp Nou Spalletti sfiora il colpaccio chiudendo il primo tempo avanti: nella ripresa il Barcellona mette alle corde gli azzurri

Nell’andata del Playoff di Europa League tra il Barcellona – nobile decaduta nella coppa meno prestigiosa – ed il Napoli, ottimo risultato della squadra di Spalletti che porta a casa un prezioso pareggio in vista del ritorno.

Gli azzurri giocano soprattutto un gran primo tempo, concluso in vantaggio grazie ad un gol al 29′ di Piotr Zielinski. Nella ripresa però è tutto un altro Barcellona, che tuttavia ha bisogno di un piccolo ‘aiutino’ dall’arbitro Kovacs per pervenire al pareggio. Sul cross da distanza ravvicinata di Traoré infatti, il mani di Juan Jesus appare quasi impercettibile (più che altro la palla sbatte sulla dita del brasiliano non cambiando praticamente traiettoria). Per il direttore di gara è rigore: Ferran Torres trasforma. Si va così sull’1-1. Risultato che resterà tale fino alla fine nonostante i continui assalti blaugrana durante tutto il secondo tempo.

Barcellona-Napoli 1-1: il tabellino del match

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Mingueza (81′ Dest), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong (64′ Busquets), Pedri, Nico (64′ Gavi); Traoré (64′ Dembele), Aubameyang (85′ L. De Jong), Ferran Torres.

A disposizione: Neto, Dest, Sergio, Riqui Puig, Dembelè, Braithwaite, L. De Jong, Gavi, Tenas.

Allenatore: Xavi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa (84′ Malcuit), Fabian; Elmas (84′ Mario Rui), Zielinski (79′ Demme), Insigne (72′ Ounas); Osimhen (79′ Mertens).

A disposizione: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Zanoli, Demme, Mertens, Ounas, Petagna.

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 29′ Zielinski (N), 59′ rig. Ferran (B)

Ammoniti: Anguissa, Fabian, Meret