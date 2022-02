Calciomercato Milan, Simeone all’assalto del gioiello | Maldini accelera

L’Atletico Madrid avrebbe puntato con forza un giocatore del Milan per il quale la dirigenza è pronta a tutto pur di blindarlo

Il mercato del Milan è sempre in fermento. Fosse non altro per le spinose questioni legate ai rinnovi di Alessio Romagnoli e soprattutto di Franck Kessié– a Milanello iniziano a temere una beffa stile Calhanoglu – la dirigenza rossonera è al lavoro anche sul piano dei nuovi volti da inseire in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, soluzione dalla Spagna per l’attacco

Oltre al pressing insistente per Sven Botman, il Diavolo segue sempre con attenzione la vicenda Luis Alberto: lo spagnolo è infatti un assoluto pallino di Pioli. A proposito di pupilli e di Spagna, nel gruppo rossonero che sta contentendo lo Scudetto ad Inter e Napoli si registra l’esplosione di un calciatore sul quale il tecnico parmigiano aveva puntato da anni. I fatti parlano ora a suo favore, ma c’è un problema: si sono accorti dello straordinario valore del giocatore anche nella penisla iberica.

Calciomercato Milan, Simeone all’assalto di Leao: Maldini risponde così

Secondo quanto riferito dal portale esperto di mercato ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone avrrebbe individuato in Rafael Leao l’attaccante del futuro. La crescita esponenziale del portoghese ha letteralmente rapito l’allenatore dei Colchoneros, già pronto a svenarsi la scorsa estate per Dusan Vlahovic. L’assalto, com’è noto, non andò a buon fine, ma la voglia di pescare talenti nella nostra Serie A è rimasta intatta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Simeone beffa Mourinho e la Juventus: super colpo

Dalla Spagna ad ogni modo arriva una notizia in qualche modo rassicurante per i tifosi rossoneri. Maldini e Massara avrebbero già messo allo studio un rinnovo di Leao fino al 2026. Con ingaggio triplicato. Il giocatore è entusiasta di Milano e del Milan, e non dimentica l’ambiente in cui si sta definitivamente consacrando a livello internazionale. Negli uffici di Via Aldo Rossi insomma, se l’aspettavano l’assalto a Leao: la contraerea è già in azione. Con tanto di milioni di munizioni…