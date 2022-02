Calciomercato, Simeone beffa Mourinho e la Juventus: super colpo

L’Atletico Madrid prepara l’offerta per il colpaccio: Simeone è pronto a mettere ko sia Mourinho che la Juventus

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus assoluta protagonista di gennaio. La prossima estate, però, potrebbe prospettarsi una beffa per la ‘Vecchia Signora’ ma non solo. Anche Josè Mourinho e la sua Roma possono vedere complicarsi i piani di mercato per il 2022/23: incombe l’ombra dell’Atletico Madrid e del ‘Cholo’ Simeone. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, i ‘Colchoneros’ avrebbe ormai intenzione di lasciar partire Joao Felix.

Il gioiello portoghese, arrivato nell’estate 2019 dal Benfica per 127 milioni di euro, ha deluso le aspettative, con prestazioni discontinue ed il più delle volte deludenti. Ecco quindi che a fine stagione i ‘Colchoneros’ avrebbero intenzione di fare cassa, cedendo il classe 1999 che resta comunque sotto contratto fino al 30 giugno 2026.

Zaniolo all’Atletico Madrid: Juve e Roma ko

Per rimpiazzare Joao Felix, un nome in particolare sta animando l’interesse di Diego Simeone, per la prossima estate. Si tratta di Nicolò Zaniolo, leader indiscusso della Roma di Josè Mourinho e da mesi obiettivo principale per il mercato della Juventus. I bianconeri seguono con grande interesse il campioncino giallorosso per l’attacco di Allegri: Zaniolo, tuttavia, potrebbe approdare in Spagna.

L’Atletico Madrid avrebbe in mente un’offerta che potrebbe soddisfare le richieste del club capitolino, pronto a cedere alle giuste condizioni Zaniolo: la Roma, viene riferito, è stanca dei continui infortuni del suo numero 22 e potrebbe davvero aprire alla cessione all’Atletico Madrid per non meno di 60 milioni di euro.

Zaniolo in questa stagione ha disputato 28 partite con la squadra di Mourinho, con 4 reti e 5 assist vincenti.