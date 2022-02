Calciomercato, UFFICIALE esonero: il comunicato del club

Ancora un altro esonero in Serie A: pochi minuti fa è stato diramato il comunicato ufficiale del club, l’annuncio

Stefano Colantuono non sarà più l’allenatore della Salernitana. Ecco il comunicato ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini“. Poi il saluto finale: “Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, de Ligt tra permanenza e addio: spunta l’indizio

Come svelato da Sky Sport il prossimo allenatore potrebbe essere Davide Nicola, allenatore specialista nelle salvezze in massima serie. L’ex Torino è pronto a sposare il progetto del presidente Iervolino cercando di raggiungere l’impresa ardua, ossia quella della salvezza nelle ultime sfide in Serie A.