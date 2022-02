La Juventus lo punta, il post Dybala arriva dalla Serie A

Rinnovo di Dybala ancora in bilico ed allora la Juventus si guarda attorno: il sostituto della Joya può arrivare dalla Serie A

Che sarà di Paulo Dybala? L’interrogativo non conosce ancora una risposta. Passano le settimane ma dell’incontro che dovrebbe decidere il futuro della Joya non c’è ancora notizia.

La situazione è chiara da tempo: il numero 10 della Juventus è in scadenza di contratto a giugno e la società vuole rivedere l’intesa trovata qualche mese fa. Da allora molto è cambiato nel club piemontese a cominciare dall’arrivo di Vlahovic e dall’investimento economico compiuto per consentirlo. Proprio con l’attaccante serbo Dybala sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. La presenza di un vero numero 9 sta facendo bene all’ex Palermo ma questo non ha – per il momento – portato a novità dal punto di vista contrattuale.

Insomma, un addio a parametro zero è ancora nell’ordine delle cose e le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro. La società ovviamente non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio e sta già pensando al profilo giusto da inserire eventualmente nell’organico di Allegri al posto di Dybala. Un identikit che porta diritto ad una rivale di Serie A: l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, idea Malinovskyi

Con Dybala via, la Juventus potrebbe puntare il fantasista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. Il 28enne trequartista ucraino è in scadenza di contratto con la società bergamasca nel 2023 e questa – in mancanza di rinnovo – potrebbe essere l’ultima estate buona per cederlo e ricavarci qualcosa.

L’ex Genk, tra l’altro a segno con un gran gol proprio contro i bianconeri, rappresenterebbe un rinforzo a costo accessibile per la Juventus. Il suo arrivo porterebbe con sé un altro vantaggio: rispetto a stranieri che non hanno mai messo piede in Serie A, non avrebbe bisogno di adattamento al nostro campionato, frequentandolo ormai da due anni. Classe 1993, Malinovskyi sta vivendo una stagione davvero importante.

Il suo rendimento è a livelli molto alti come dimostra il bottino fin qui portato a casa: sei gol e due assist nelle presenze in campionato. Un nome che potrebbe essere quello giusto per la Juventus senza Dybala.