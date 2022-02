Calciomercato Inter, lo United all’assalto del big | Marotta rifiuta lo scambio

L’ad dell’Inter Beppe Marotta deve guardarsi dall’assalto dello United per un big nerazzurro: scambio rifiutato

Oltre all’impegnativo momento sul campo – l’Inter è alla fine di un ciclo terribile di partite – la società nerazzurra è impegnata sul fronte del calciomercato, nella duplice declinazione dei rinnovi in scadenza (Brozovic, Perisic e Handanovic) e dei colpi per il prossimo futuro (Scamacca e Frattesi su tutti).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pinamonti stravolge tutto: ora che succede

Sul tavolo dell’ad Beppe Marotta però, non ci sono solo questi due macro-argomenti da sbrigare. Un big nerazzurro è infatti finito nel mirino del Manchester United, che già pianifica la prossima stagione dopo le cocenti delusioni che stanno maturando nel campionato in corso. Ralf Rangnick, attuale tecnico dei Red Devils, resterà in carico come manager dedito al mercato. Il ‘Professore’ avrebbe già fatto un nome per lo United che verrà.

Calciomercato Inter, lo United spinge per Lautaro: Marotta rifiuta lo scambio

Come riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net’, il tedesco avrebbe messo nel mirino niente di meno che Lautaro Martinez, il bomber argentino dell’Inter. Sulla scorta di un interesse già manifestato nella scorsa stagione, ma poi concretizzatosi in alcuna trattaiva reale, il club inglese avrebbe deciso di rifarsi il look in attacco. Dando praticamente per scontata la partenza di Cristiano Ronaldo e di Edinson Cavani, il fronte offensivo ha bisogno di una ventata d’aria fresca. Rappresentata appunto dal Toro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occasione dal Real Madrid: Ancelotti lo mette in vendita

La prima offerta della società capitanata dalla famglia Glazer sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Anthony Martial, uno dei tanti esuberi a libro paga in casa United. Il francese è attualmente in prestito al Siviglia, ma tornerà alla base a giugno. Rangnick vorrebbe inserirlo come parziale contropartita tecnica nell’affare Lautaro, ma Marotta è già stato chiaro al riguarda. Ci si siede al tavolo solo di fornte ad un’offerta cash non inferiore agli 80 milioni di euro.