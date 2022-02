Serie A, i verdetti UFFICIALI su Bologna-Inter e Udinese-Atalanta

In Serie A arrivano i verdetti ufficiali su Bologna-Inter e Udinese-Atalanta, le due partite rinviate: la decisione della corte d’appello

Continua la corsa scudetto in Serie A, così come la corsa salvezza. L’Inter dopo il pareggio contro il Napoli si è ritrovata al secondo posto, dietro al Milan. Ma la squadra di Simone Inzaghi potrà effettuare il controsorpasso nella partita contro il Bologna rinviata a causa di molti casi Covid nella squadra di Mihajlovic.

In quell’occasione la squadra di Inzaghi si ritrovò sola allo Stadio Dall’Ara, dove decise di allenarsi. I nerazzurri hanno così fatto ricorso alla Corte d’Appello per lo 0-3 a tavolino. Anche Udinese-Atalanta, e Udinese-Salernitana erano due partite in attesa della decisione della Corte d’Appello sui risultati. Arrivano in questi minuti le decisioni ufficiali.

Serie A, Bologna-Inter e Udinese-Salernitana si giocheranno: confermato il risultato di Udinese-Atalanta

L’Inter sperava in tre punti per tornare in vetta alla classifica di Serie A senza sforzi, per quella partita rinviata causa Covid contro il Bologna al Dall’Ara. Ma non sarà così. Infatti la Corte d’Appello ha oggi deliberato che la partita Bologna-Inter andrà recuperata e dunque giocata.

Stesso destino per Udinese-Salernitana, match in cui era stato dato il 3-0 a tavolino ai friulani e un punto di penalizzazione ai campani. La partita dovrà dunque essere giocata, con una chance per la Salernitana di cercare punti utili per la salvezza. Confermato invece il 2-6 di Udinese-Atalanta, per il quale i bianconeri avevano presentato ricorso. Il risultato è stato infatti omologato.