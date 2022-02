Calciomercato Juventus, Pogba in standby | Decide Rangnick

Juventus, dopo Zakaria e Vlahovic potrebbe arrivare un nuovo rinforzo a parametro zero

La Juventus è stata la regina del calciomercato. Le entrate di Vlahovic e Zakaria hanno rimpolpato l’attacco e la mediana bianconera, mentre le cessioni di Kulusevski, Bentancur e Ramsey hanno permesso alle casse di rifiatare. Da non dimenticare il colpo Gatti, uno dei difensori più forti della Serie B. A giugno, potrebbero esserci nuovi innesti per il centrocampo di Max Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, rinnovi bloccati | Colpo a zero dall’Olanda

Il rinforzo del mister toscano potrebbe essere Paul Pogba. Il suo ritorno sarebbe cosa gradita dalle parti della Continassa, considerando cosa ha fatto il Polpo in bianconero tra il 2012 e il 2016 (34 gol e 40 assist in 178 match). Dopo sei stagioni con il Manchester United, il contratto del francese è prossimo alla scadenza. Ingaggiarlo a parametro zero sarebbe un gran colpo per Cherubini e Arrivabene: Pogba è un classe 1993 e resta uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama calcistico europeo. La società inglese, come riportato dal ‘The Sun’, avrebbe chiesto al giocatore di attendere la decisione sul nuovo allenatore prima di accordarsi con un’altra squadra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sprint per Zaniolo: scambio più cash

Calciomercato, Pogba e la Juventus attendono la decisione di Rangnick

Paul Pogba non ha avuto molta fortuna in questa stagione. Le assenze per infortunio sono state maggiori delle presenze in campo, sia con Solskjaer che con Rangnick in panchina. L’allenatore tedesco ha ancora un incarico fino a giugno ma presto definirà il suo futuro. Per questo motivo, i Red Devils avrebbero chiesto a Pogba di aspettare. Non è escluso che il centrocampista scelga di rimanere all’Old Trafford in caso di prolungamento contrattuale tra Rangnick ed il Manchester United: la Juventus resta alla finestra e ‘spera’ che il club inglese cambi ancora guida tecnica.