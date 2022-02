Calciomercato Milan, il talento non convince | Colpo a zero dalla Juve

Il Milan guarda al mercato della prossima estate: stuzzica l’idea di un parametro zero in uscita dalla rivale Juventus

Impegnato nell’appassionante corsa Scudetto con Inter e Napoli, il Milan sta pianificando con attenzione il mercato della prossima stagione. Nei sogni della dirigenza rossonera – alle prese ancora coi rinnovi di Franck Kessié e Alessio Romagnoli -oltre a Sven Botman e Luis Alberto, c’è anche un’idea che avrebbe (ri)preso piede nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, serve l’erede di Ibrahimovic: scambio con Icardi

Per rafforzare la batteria dei trequartisti dietro la punta centrale, Stefano Pioli sarebbe sul punto di prendere una decisione clamorosa. Nonostante l’ottmo avvio di stagione, Brahim Diaz non convince. Il talento di proprietà del Real Madrid dovrebbe restare in prestito ai rossoneri fino a giugno 2023, ma se le cose continueranno così potrebbe essere rispedito al mittente anticipatamente. Per rimpiazzare lo spagnolo ecco affiorare l’idea di un giocatore duttile, in grado di coprire diversi ruoli, e che proprio a Milano potrebbe (ri)trovare la vena dei giorni migliori.

Calciomercato Milan, torna in voga l’idea Bernardeschi

Già corteggiato la scorsa estate – e già al centro di un possibile intreccio di mercato che avrebbe potuto comportare l’arrivo dello stesso Kessié alla Juve – Federico Bernardeschi è un pallino del tecnico rossonero. Il suo status di giocatore in scadenza di contratto – a differenza di un anno fa – rende l’affare ancor più appetibile per Maldini. L’ex viola – come riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ – non ha espresso tutto il suo valore a Torino. La piazza meneghina potrebbe rappresentare il nuovo trampolino di lancio nella carriera del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il retroscena: “L’Inter lo aveva preso”

Secondo il sito spagnolo gli addii di Brahim Diaz e Samu Castillejo sono da considerarsi pressochè certi. L’innesto di Bernardeschi, unito ad un colpo da 90 nella batteria dei trequartisti – potrebbe garantire ai rossoneri qualità, quantità e duttilità tattica. Inoltre, cosa che non guasta, verrebbe tolta una pedina alla Juve senza spendere nemmeno un euro per il cartellino…