Rafael Leao, esterno del Milan di Stefano Pioli, sta impressionando con la maglia rossonera: le ultimissime notizie di calciomercato sull’interesse del Bayern

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la super vittoria nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, continua a viaggiare alla grande in Coppa Italia con una rotonda e sonora batosta alla Lazio di Maurizio Sarri per 4-0.

Ancora una volta, uno dei grandi protagonisti del trionfo del Diavolo è stato Olivier Giroud, autore di un’altra doppietta e ormai mattatore assoluto del pubblico di San Siro. Il centravanti francese, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, non sembrava perfettamente inserito nei meccanismi di Stefano Pioli, ma le 4 reti segnate negli ultimi giorni hanno rovesciato qualunque schema, complice anche l’infortunio al tendine d’Achille di Zlatan Ibrahimovic, che dovrà stare ai box ancora per diverse gare.

Non solo, un altro giocatore si è messo in mostra alla grande nella sfida contro la Lazio. Stiamo parlando di Rafael Leao, attaccante esterno portoghese protagonista di una prestazione da urlo contro la squadra di Maurizio Sarri. L’ex giocatore del Lille si sta dimostrando uno degli elementi più continui all’interno della rosa di Stefano Pioli ed è finito nel mirino di diversi top club europei, fra i quali ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che potrebbe offrire anche uno scambio per arrivare al suo cartellino.

Calciomercato Milan, il Bayern forte su Leao

Rafael Leao ha raggiunto una valutazione in sede di calciomercato di circa 40 milioni di euro. L’attaccante portoghese sembra essere finito nel mirino del Bayern Monaco che, per arrivare alle richieste del Milan, potrebbe mettere sul piatto il nome di Marcel Sabitzer. Il centrocampista e trequartista, arrivato dal Lipsia, non ha trovato moltissimo spazio in questa stagione e sarebbe l’elemento a centrocampo che manca ai rossoneri, visti anche gli alti e bassi di Brahim Diaz e il possibile addio di Franck Kessie a parametro zero.