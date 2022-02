Mls, non solo Douglas Costa: ‘sbarca’ un altro ex Juventus

Mls, non solo Douglas Costa. Il Dc United vicinissimo all’ingaggio dell’ex Juventus e Boca Juniors

La Juventus è alle prese con i quarti di Coppa Italia e la corsa al quarto posto. Un febbraio pieno di impegni, che vedrà i bianconeri sfidare anche il Villareal negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri potranno contare su Dusan Vlahovic, capocannoniere del campionato, arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Fiorentina.

In Italia, la sessione di ‘riparazione’ si è conclusa il 31 gennaio ma all’estero, ad esempio nella Major League Soccer degli Usa, è possibile effettuare ancora acquisti e cessioni. In particolare, stando alle indiscrezioni di ‘SportMediaset’, il DC United sarebbe vicino all’acquisto di un ex giocatore bianconero, Carlos Tevez. L’argentino, classe 1984, ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza al Boca Juniors: si unirà al club americano per l’imminente avvio di stagione previsto il 26 febbraio.

LEGGI ANCHE >>> Dal derby allo ‘scippo’ a zero: il Milan mette ko l’Inter due volte

Calciomercato, Tevez torna a giocare: approda in Mls nel Dc United

Tevez ha lasciato un bel ricordo alla Juventus. Arrivato nel 2013, ha ereditato la maglia numero 10 da Alessandro del Piero. Il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria degli scudetti 2013/2014 e 2014/2015, uno con Antonio Conte e l’altro con Max Allegri. L’Apache, ha totalizzato 50 reti in 96 partite con la maglia della ‘Vecchia Signora’, riuscendo anche a regalare 22 assist ai suoi compagni. Successivamente, è voluto rientrare in patria, dove ha giocato altre 7 stagioni nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio, il Boca Juniors.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuova avventura per Douglas Costa: c’è l’indizio social

Dall’estate 2021 è svincolato ma il DC United gli ha dato un’altra chanche per dimostrare tutta la sua classe. Tevez è dunque pronto a tornare in campo.