Asse Agnelli-Perez: la Juventus tenta il colpaccio

Asse Agnelli-Florentino Perez: la Juventus tenta il colpaccio in casa Real Madrid. Tutte le cifre e i dettagli

È vigilia di Coppa Italia anche per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri chiuderanno il quadro dei quarti di finale tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, contro il Sassuolo di Dionisi.

Una gara secca, da dentro o fuori, che anticiperà lo scontro diretto di domenica sul campo dell’Atalanta. L’obiettivo assolutamente da non fallire per Dybala e compagni è diventato la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che rafforzerà ulteriormente i bianconeri anche sul calciomercato: ecco il possibile ritorno di fiamma nella prossima estate. Super occasione dal Real Madrid di Ancelotti.

Calciomercato Juve, occhi su Asensio: cifre e dettagli

Si preannuncia un’estate infuocata in casa Real Madrid. Il grande obiettivo di Florentino Perez, come noto, è Kylian Mbappé e i Blancos sono pronti a fare follie per la stella del Paris Saint-Germain ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il classe 1998 è atteso in Spagna dal connazionale Benzema e dall’altra stella di Ancelotti, Vinicius Jr., e potrebbe spingere fuori dal Real Madrid Marco Asensio. L’esterno spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e già chiacchierato e in bilico da diverse sessioni di calciomercato. Accostato anche alla Juventus, Asensio potrebbe tornare di moda nella prossima estate con i bianconeri che potrebbero anche tentare la carta Rabiot. Il francese è stato già seguito da Florentino Perez, che allo stato attuale vuole però monetizzare in caso di addio di Asensio. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Madrid.