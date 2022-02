Calciomercato, la Roma pianifica la rivoluzione: triplo addio

Ancora un brutto periodo per la Roma, sconfitta in Coppa Italia dall’Inter che approda in semifinale: Mourinho pensa alla rivoluzione

Il nuovo progetto con José Mourinho non sta dando i frutti sperati, almeno per il momento. Prima il pareggio contro il Genoa in campionato, poi la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter: la Roma vuole subito voltare pagina con un occhio sempre al calciomercato.

La Roma vuole terminare al meglio questa stagione pensando ad un piazzamento in Europa, ma non sarà facile visti gli ultimi risultati. Lo stesso Mourinho ha recuperato capitan Pellegrini, pronto a tornare titolare dopo diverse settimane out per infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta non cerca alibi e annuncia: “Valuteremo il ricorso”

Inoltre, la società giallorossa sta pensando a numerosi cambi in vista della prossima stagione con la non riconferma di diversi calciatori della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, uscita a sorpresa: nuova offerta dalla Premier

Calciomercato, tre big verso l’addio

Verso l’addio ci sarebbe il talentuoso giocatore armeno Mkhitaryan, che non sarebbe più propenso per rinnovare. Situazione simile per Veretout che potrebbe essere messo in vendita visto che non rientra più nei piani dell’allenatore portoghese. Così anche l’attaccante spagnolo Carles Perez sarebbe sul punto di volare altrove per tornare a giocare con maggiore regolarità dopo la permanenza a gennaio. La Roma programma così una vera e propria rivoluzione in estate con la volontà di essere protagonista a partire dal prossimo campionato. Servono innesti di qualità, ma soprattutto leader dal punto di vista caratteriale.