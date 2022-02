Inter, Marotta non cerca alibi e annuncia: “Valuteremo il ricorso”

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sulle squalifiche di Simone Inzaghi ed Alessandro Bastoni soprattutto in relazione al big match di Napoli

In attesa di sapere se la squadra andrà avanti in Coppa Italia o meno, l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sulla notizia del giorno: le squalifiche di Simone Inzaghi ed Alessandro Bastoni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno da 40 milioni per l’erede di de Vrij

Ha destato scalpore soprattutto la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea di punire con ben due giornate di squalifica l’ex Parma. Considerando che il giocatore non era nemmeno stato espulso sul campo, c’è chi suggerisce o addirittura invoca un ricorso da parte della società di Viale della Liberazione. Sull’argomento ha parlato, nelle interviste immediatamente precedenti al match di Coppa contro la Roma, proprio Marotta. Il quale non ha nascosto le intenzioni del club.

Inter-Roma, le parole di Marotta prima del match

“Ci rimettiamo ad un’attenta valutazione che sarà fatta domani e valuteremo il da farsi”, ha esordito Marotta a proposito delle decisioni del Giudice Sportivo. “Questo non deve rappresentare un alibi. Abbiamo perso e dobbiamo farne tesoro. Dobbiamo pensare al presente e al futuro di Napoli, con piglio e voglia. Non entro nel merito della decisione perché la decisione è del Giudice Sportivo in base al referto dell’arbitro. Anzi, in questo caso in base a quello dell’assistente. Posso al massimo analizzare la congruità della sanzione”.

LEGGI ANCHE >>> Beffa dalla Spagna, Inzaghi trema: può lasciare l’Inter

Sul possibile rientro della Juventus nella corsa Scudetto, l’ex dirigente della Vecchia Signora ha aggiunto: “Bianconeri in corsa per lo scudetto? Intanto ci sono ancora 45 punti a disposizione, c’è tempo perché la classifica possa subire un cambiamento. La forza della Juve c’è, è un po’ in ritardo ma sappiamo che fa parte di quelle squadre che lottano per risultati importanti”, ha concluso.