Ribaltone in panchina, 140 milioni: doppio ‘scippo’ alla Juventus

Il possibile ribaltone in panchina apre scenari che potrebbero preoccupare la Juventus: affare da 140 milioni di euro

Il mercato estivo si preannuncia infuocato. Se a gennaio la Juventus è stata protagonista con il colpo Vlahovic, la prossima estate sarà ancora più incandescente.

Mbappe, Pogba, Dybala, soltanto alcuni dei campioni che potrebbero cambiare casacca al termine di questa stagione, per lo più gratis. Ma ribolle anche il mercato degli allenatori e, anche in questo caso, non mancano i nomi top. Ad esempio cerca un tecnico a cui affidare la rinascita il Manchester United. Rangnick, che ha preso il posto di Solskjaer con un incarico fino al termine della stagione. Mesi necessari al club per trovare un sostituto per un progetto pluriennale. Nelle ultime ore è diventata forte la candidatura di Erik ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax, che potrebbe rappresentare la scelta dei Red Devils per il futuro. Una scelta che andrebbe a guastare i piani anche della Juventus.

Calciomercato Juventus, ten Hag chiede de Ligt e de Jong

Il tecnico olandese, una volta ricevuto l’incarico dal Manchester United, vorrebbe ripartire da calciatori fidati ed allora potrebbe fare una doppia richiesta dalla dirigenza inglese. I nomi sono quelli di Matthjis de Ligt e Frenkie de Jong, due colonne dell’Ajax che guidata proprio da ten Hag arrivò fino in semifinale di Champions League.

Una duplice operazione molto costosa: de Ligt si potrebbe muovere da Torino per una cifra intorno agli ottanta milioni, mentre per de Jong ne servono venti in meno, per un totale di circa 140 milioni di euro.

Una somma che potrebbe rappresentare l’investimento da fare per rilanciare il Manchester United con una doppia trattativa che parte da una base comune: sia Juventus che Barcellona sono pronte ad ascoltare offerte importanti per i loro calciatori. Certo per i bianconeri si tratterebbe di un doppio ‘scippo’ considerato che de Jong è da tempo nel mirino di Cherubini che va alla ricerca di un calciatore di qualità per completare una mediana che si è già rinforzare con Zakaria. Le richieste di ten Hag, però, potrebbero rovinare i piani bianconeri.