Nel primo quarto di finale Coppa Italia, l’Inter regola la Roma di Mourinho con un gol per tempo: Dzeko e Sanchez i giustizieri dei giallorossi

In una serata in cui comunque resta l’amaro in bocca per l’infortunio di Alessandro Bastoni (leggi qui la notizia), l’Inter si rialza prontamente dopo la sconfitta nel Derby regolando la Roma con due perle firmate Dzeko e Sanchez.

Pronti, via e subito i nerazzurri vanno in gol: splendido assist di Perisic e splendida girata al volo del centravanti bosniaco. Sul finale del primo tempo, dopo una traversa di Barella e una super parata di Handanovic su Zaniolo, la tegola dell’infortunio di Bastoni. Il secondo tempo è più equlibrato ma forse nel miglior momento dei giallorossi arriva la perla di Alexis Sanchez, la cui azione personale è scaturita da un contrasto Vidal-Sergio Oliveira che ha scaturito le proteste di parte giallorossa.

Inter-Roma 2-0: il tabellino del match

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (43′ De Vrij), Darmian, Barella (84′ Calhanoglu), Brozovic, Vidal (84′ Vecino), Perisic (84′ Dumfries), Dzeko (75′ Lautaro Martinez), Sanchez

All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez (45′ Kumbulla), Krasdrop, Sergio Oliveira (70′ Pellegrini), Veretout (70′ Cristante), Vina (76′ El Shaarawy), Zaniolo, Abraham (88′ Felix Afena), Mkhitaryan

All. José Mourinho.

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Pairetto

Marcatori: 2′ Dzeko, 68′ Sanchez

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R), Mourinho (R, dalla panchina)

Espulsi:-

Note: recupero 3′ pt, 4′ st.