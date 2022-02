Donnarumma non ci sta: la telefonata del Milan e il retroscena sulla rottura

Tutto cambia in fretta: da simbolo del Milan all’addio in estate, così Gianluigi Donnarumma ha svelato un retroscena

La sua squadra del cuore sarà sempre il Milan visto che si è trasferito fin da giovanissimo in Lombardia: ora Donnarumma è volato al PSG, ma continua a seguire la compagine rossonera.

Prima il possibile rinnovo, poi l’addio in estate a parametro zero con la firma al Paris Saint-Germain. Ora Gianluigi Donnarumma si è raccontato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” svelando anche un retroscena di calciomercato: “Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan. Al Milan sono cresciuto come uomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto per me. Anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene.

Donnarumma, la verità sull’addio al Milan

Successivamente il portiere della Nazionale italiana ha rivelato anche quello che è successo negli ultimi giorni in rossonero: “A Milano mi sono sempre sentito a casa, ma tutti sanno come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. L’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Così è finita”. Il Milan ha chiuso così per Mike Maignan, che è stato uno dei protagonisti della compagine rossonera guidata da Stefano Pioli. Le sue parate decisive hanno salvato spesso il risultato, come per esempio è avvenuto nel derby di Milano con numerosi interventi super da parte dell’ex Lille.