L’Inter potrebbe mettere gli occhi su Henrikh Mkhitaryan, fantasista in scadenza di contratto con la Roma: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi ha gettato all’aria il match point scudetto nel derby contro il Milan di Stefano Pioli.

I nerazzurri, dopo aver condotto per larghi tratti la sfida di San Siro ed essere andati in vantaggio con il gol di Ivan Perisic, sono stati rimontati in appena tre minuti dai rossoneri trascinati da un incontenibile Olivier Giroud. Il centravanti francese, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, è stato autore di una doppietta clamorosa che ha riaperto i giochi in vista dello Scudetto e rimesso il Milan in carreggiata e a distanza di sicurezza dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ora occupa il quinto posto in classifica, ma con una gara in meno.

L’Inter deve quindi rilanciarsi in Serie A per continuare la fuga in testa alla classifica e ciò potrebbe avvenire soltanto con una vittoria in casa del Napoli di Luciano Spalletti, grande ex che non sembra proprio intenzionato a mollare la presa. L’allenatore toscano ha guidato, nella sua carriera, anche la Roma ora di Josè Mourinho, che potrebbe essere legata alla Beneamata in un affare di mercato.

Calciomercato Inter, occhi sul giocatore della Roma

L’Inter di Inzaghi, in vista della prossima estate, potrebbe mettere nel mirino il nome di Henrikh Mkhitaryan, come possibile colpo low cost per il centrocampo e la trequarti. La stella del calcio armeno e della Roma è in scadenza di contratto con i giallorossi e il rinnovo non sembra essere all’orizzonte. In quest’ottica, i nerazzurri potrebbero inserirsi per ottenere le prestazioni dell’esperto fantasista ex Manchester United che si sta dimostrando sempre più una garanzia sia in Serie A che in campo europeo.