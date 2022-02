Simeone prepara l’addio all’Atletico: erede dalla Serie A

Dopo più di dieci anni Diego Simeone potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione: il suo erede potrebbe essere un tecnico italiano

Una stagione non molto positiva quella che sta vivendo l’Atletico Madrid fino ad ora. Al momento i ‘Colchoneros’ si trovano al quinto posto, due punti sotto al Barcellona che occupa il quarto posto utile per la qualificazione in Champions League, e contro i quali sono usciti sconfitti ieri per 4-2.

Obiettivo Champions ancora fattibile dunque, ma a fine stagione potrebbe arrivare una grande rivoluzione per l’Atletico Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Diego Simeone potrebbe lasciare la panchina dell’Atletico a fine stagione. Così a sostituire il ‘Cholo’ potrebbe essere un tecnico italiano.

Milan, l’Atletico Madrid spaventa: Pioli per il post Simeone

Il Milan si gode la sorprendente vittoria nel derby, arrivata nell’ultimo quarto d’ora grazie alla doppietta di Giroud, che ha ribaltato il vantaggio di Perisic. Nel frattempo però potrebbe essere spaventato dall’Atletico Madrid.

Infatti dopo undici anni Diego Simeone sembrerebbe intenzionato a lasciare l’Atletico Madrid, al termine di una stagione complicata come quella che sta vivendo il club spagnolo. Così per sostituire il ‘Cholo’ l’Atletico potrebbe pensare a Stefano Pioli, allenatore che con il Milan ha fatto un lavoro eccellente, evidenziato dal ritorno in Champions League dei rossoneri e dal secondo anno in cui lottano per lo scudetto. Dunque sirene dalla Spagna per il Milan, che vorrebbe tenersi stretto il proprio tecnico dopo tutto il lavoro fatto.