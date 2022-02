Calciomercato Juve, UFFICIALE il colpo a zero: l’annuncio del club

Il club bianconero deve dire addio alle speranze di ingaggiare il giocatore in scadenza di contratto: è arrivato l’annuncio ufficiale della società tedesca

Tra i possibili affari per il prossimo anno, il nutrito mercato dei giocatori in scadenza di contratto rappresenta un eccezionale bacino per il possibile reperimento di acquisti validi. A giugno 2022 sono infatti diversi i profili di ottimo livello che non intendono rinnovare il proprio accordo col loro club di appartenenza.

Tra questi ce n’è uno, già finito nel mirino della Juventus, che ha deciso di anticipare la sua decisione, accasandosi clamorosamente al Bourssia Dortmund. Il calciatore in questione era stato seguito dalla dirigenza bianconera come possibile erede di Matthijs de Ligt, l’olandese sempre al centro di voci di mercato: Chelsea e Bayern spingono infatti forte sul difensore.

Calciomercato Juve, UFFICIALE Süle al Borussia Dortmund

E proprio il Bayern è uno dei club coinvolti nell’inaspetatto annuncio di giornata: infatti con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, accompagnato da un post sul profilo Twitter, il Borussia Dortmund ha dato evidenza dell’avvenuto’ingaggio di Niklas Süle a partire dalla prossima stagione.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet. Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus. 👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

“Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedesca come Niklas Süle e di trattenerlo per i prossimi quattro anni.”, ha speigato il ds del Borussia Dortmund Michael Zorc. Il suo successore Sebastian Kehl ha poi aggiunto: “Niklas ci ha mostrato di essere molto interessato al nostro club. Ha molta esperienza, calma, capacità di costruire il gioco e il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima estate”, si legge nella nota del club della Ruhr.