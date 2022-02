Milan, disastro Kessie nel derby: i tifosi hanno già deciso il suo futuro

Il derby di Milano ha visto trionfare il Milan contro l’Inter: negativa la prestazione di Kessie, con i tifosi che hanno deciso il suo futuro

Un derby al cardiopalma quello tra Inter e Milan che si è disputato ieri pomeriggio, e che ha visto vincere i rossoneri grazie a una rimonta firmata dalla doppietta di Olivier Giroud, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Perisic.

Carattere e grinta che riaprono anche la corsa scudetto, ma tra la squadra di Pioli c’è da sottolineare anche la prova negativa di Franck Kessie. La partita del centrocampista ivoriano è durata poco meno di un’ora, con i tifosi che sui social si sono espressi anche sul suo futuro di Kessie.

Milan, Kessie delude ancora: i tifosi insorgono sui social

Il Milan sorprende tutti nel derby contro l’Inter, sapendo soffrire e tirare fuori il carattere nel momento necessario. Infatti i rossoneri grazie alla doppietta di Olivier Giroud, sono riusciti a ribaltare il match, ma comunque viene sottolineata la prestazione di Kessie, certamente negativa.

Adesso #Kessie lo possiamo lasciare fuori rosa da qui a fine anno?

Così non serve a nessuno. #InterMilan — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) February 5, 2022

Sui social i tifosi si sono fatti sentire parlando anche del futuro del centrocampista, che ha il contratto con il Milan in scadenza a giugno. I tifosi hanno voluto sottolineare come in questo modo Kessie non sia utile al Milan e che a giugno può anche lasciare i rossoneri a parametro zero. Vedremo se entro fine stagione il centrocampista riuscirà a far ricredere i tifosi.