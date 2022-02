Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio: tre idee per il futuro

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: possibile addio per de Ligt, suggestioni per il futuro

Saranno mesi intensi dopo l’ultima importante sessione di calciomercato tra acquisti e cessioni importanti: futuro sempre incerto per de Ligt.

Come riportato anche dal portale spagnolo “fichajes.net”, Matthijs de Ligt ha attirato gli interessi delle big d’Europa. Il centrale olandese continua a monitorare attentamente il suo futuro. In pole ci sarebbe il Barcellona che vorrebbe rinforzare il reparto arretrato per prendere in considerazione anche il post Pique. Il difensore bianconero è stato vicinissimo ai colori blaugrana anche prima del suo passaggio alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo-Juventus: ecco le possibili contropartite per la Roma

Lo stesso club torinese potrebbe anche pensare di chiedere l’inserimento nella trattativa del talentuoso centrocampista del Barcellona, de Jong, che è esploso proprio insieme al suo connazionale durante la loro avventura condivisa all’Ajax.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, il derby è anche per il bomber. E non è Scamacca

Calciomercato Juventus, Manchester United e Bayern Monaco su de Jong

Sulle tracce del forte difensore della Juventus ci sarebbero anche Manchester United e Bayern Monaco, che vorrebbero preparare così l’assalto al centrale olandese. Per quanto riguarda il club inglese la Juventus è sempre stata affascinata dalle qualità di Rashford e potrebbe aprirsi uno spiraglio. Infine, per i bavaresi le richieste dei bianconeri sarebber per uno tra Kimmich e Gnabry. La valutazione di de Ligt si aggira intorno ai 100 milioni di euro con l’olandese che monitora attentamente il suo futuro.