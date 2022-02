Calciomercato, allarme Juventus, svolta Dybala-Inter: c’è l’incontro

Incontro tra l’agente di Dybala e la Juventus: allarme per i bianconeri, possibile incontro parallelo

Il calciomercato di gennaio ha rivoluzionato la Juventus. La società ha regalato a Massimiliano Allegri due rinforzi di valore assoluto come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, liberando giocatori ormai non più al centro del progetto, Kulusevski, Bentancur e Ramsey.

La fisionomia della Juventus è quindi diversa ma rimane aperto il caso Dybala e probabilmente sarà una telenovela che proseguirà fino all’estate. L’argentino sembra ormai destinato a lasciare Torino a fine stagione. La richiesta di ingaggio della ‘Joya’ non rientra nelle possibilità economiche della Juve che non intende cedere. Se entrambe le parti non faranno un passo indietro, ma rimarranno sulla loro posizione, l’epilogo sarà inevitabile. Su Dybala sono tante le squadre interessate e ovviamente non manca l’Inter che anche attraverso le parole di Beppe Marotta ha espresso la volontà di monitorare la situazione.

Antun-Juventus per Dybala: possibile incontro con Marotta

Nei prossimi giorni Antun, l’agente di Dybala, incontrerà i dirigenti della Juventus a Torino per quel famoso incontro di inizio febbraio che riaprirà un dialogo sul rinnovo dell’argentino. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, non è escluso che in quei giorni l’agente della ‘Joya’ possa incontrare anche Beppe Marotta per discutere di un possibile trasferimento a costo zero all’Inter in estate.

Un incontro che potrebbe cambiare il destino di Dybala e indirizzare concretamente il suo futuro verso l’Inter. Marotta ha sempre ammirato il giocatore e se avrà l’occasione di affondare il colpo, difficilmente se la lascerà scappare. Dopo i tanti colpi della Juventus che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, presto potrebbe arrivare la chiusura della tormentata storia d’amore con Paulo Dybala.