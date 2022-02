Juventus, nuovo affare per l’estate: colpo a zero dal Milan

La Juventus ha vissuto un calciomercato importante e valuta già le mosse da attuare in estate: possibile assalto a Romagnoli

È una stagione particolare quella vissuta dalla Juventus, che fino a questo momento ha collezionato troppi passi falsi e ha effettuato dei cambi importanti nel mercato di gennaio per provare a rialzarsi fin da subito. Ora l’obiettivo primario è raggiungere il quarto posto e bisognerà sbagliare il meno possibile per colmare il gap con le squadre che precedono in classifica.

Calciomercato Juventus, idea Romagnoli per la difesa in caso di addio di de Ligt

Ora la Juventus è concentrata sulla fine di questa stagione ma intanto pensa anche ai colpi da effettuare nella prossima sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti potrebbe esserci Matthijs de Ligt: l’olandese ha fatto bene fin qui ma potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria.

Per sostituirlo ci sarebbe già un nome pronto: oltre a Bremer del Torino, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il centrale del Milan potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus in quanto è in scadenza di contratto con i rossoneri e potrebbe arrivare a parametro zero.

A quella cifra infatti potrebbe essere un buon affare e consentirebbe alla Juventus di puntare anche altri calciatori.