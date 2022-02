La presentazione del nuovo centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni dell’ex Fiorentina

È stato l’acquisto più importante del calciomercato di gennaio in Serie A. Dusan Vlahovic ha detto addio alla Fiorentina e si è trasferito alla Juventus per la modica cifra di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Il bomber serbo ha parlato poco fa nella conferenza stampa di presentazione. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

FIORENTINA: “Innanzitutto voglio dire grazie alla Viola e a tutte le persone che mi sono state vicino aiutandomi. Desidero ringraziare Commisso, Pantaleo Corvino, Daniele Pradé e tutto lo staff che mi ha sempre sostenuto. Dico grazie anche a Italiano e Prandelli, che hanno creduto in me, e anche alla città di Firenze, che mi ha accolto quando ero un ragazzo”.

JUVENTUS: “Non è stata una scelta difficile. So che la Juventus ha nel suo DNA la voglia di non arrendersi mai e andare avanti fino alla fine. È un aspetto che fa parte pure del mio carattere”.

LA 7 DI RONALDO: “Se rappresenta qualcosa per me? No, tutti i numeri sono importanti qui. L’ho preso perché era quello più vicino al 9 (ride, ndr). Se potevo andare prima alla Juv? Non importa, sono qua ora felice”.

CHIESA: “Ci siamo sentiti, abbiamo un bellissimo rapporto. Sono dispiaciuto per l’infortunio ma lo aspetteremo. Non vedero l’ora di scendere in campo anche con gli altri”.

HAALAND E MBAPPE: “Se mi sento al loro livello? Io lavoro duro e seguo la mia strada per dare il massimo possibile. Faro di tutto per arrivare a grandissimi livelli”.