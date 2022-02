Juventus, vertice immediato per il futuro: clamorosa ipotesi rescissione

Juventus, a poche ore dalla fine del mercato invernale ci sarà un vertice per decidere il futuro di un calciatore: possibile rescissione

Si è da poco chiuso un calciomercato di gennaio a dir poco scoppiettante e ricco di colpi di scena, molto più di quanto avremmo mai potuto immaginare. È stata una sessione florida con numerosi acquisti importanti in entrata, accompagnati ovviamente anche da alcune cessioni. L’epicentro della finestra appena conclusa è senza il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Il passaggio del serbo alla corte di Massimiliano Allegri dava la sensazione di essere solo questione di tempo. Il classe 2000, infatti, non prendeva in considerazione altre offerte, seppur di egual prestigio, a dimostrazione di come per lui la priorità fosse lo sbarco a Torino. La dirigenza torinese, un po’ a sorpresa, ha deciso di anticipare un’operazione che a detta degli esperti sarebbe stata più fattibile la prossima estate soprattutto per una questione economica. Ma il fallimento non qaulificandosi alla Champions League sarebbe troppo grande, perciò il club di Agnelli si è convinto ad investire subito 70 milioni di euro più 10 di bonus al fine di prelevare il cartellino di uno dei migliori giovani in Europa. Ha fatto discutere non poco nelle scorse settimane, inoltre, il futuro di Ousmane Dembele, altro calciatore nel radar bianconero.

Juventus, vertice per Dembele: possibile rescissione

Sappiamo i rapporti tesissimi tra l’esterno francese e il Barcellona. I blaugrana si aspettavano giorni fa una risposta definitiva da parte dell’ex Borussia Dortmund sulla questione rinnovo. Il riscontro, però, non è arrivato e gli spagnoli hanno successivamente ritirato la loro offerta per il prolungamento. La reazione del patron Laporta e di mister Xavi è stata tutt’altro che positiva, aggravata poi dalla posizione dell’attaccante che non ha preso in considerazione una partenza a gennaio.

Il tema scottante continua a tenere banco e il Barça, dal canto suo, starebbe perfino pensando di attuare un provvedimento drastico. Lo riferisce ‘Mundo Deportivo’, secondo cui nella giornata di domani è previsto un vertice per tra la dirigenza, l’esecutivo e l’allenatore per analizzare ulteriormente il caso. I catalani non hanno apprezzato minimamente il comportamento di Dembele e non sarebbe addirittura da escludere una clamorosa rescissione del contratto ora in vigore. La Juventus osserva interessata da dietro le quinte la vicenda.