La Juventus è regina del mercato invernale con l’arrivo di Dusan Vlahovic ma non è ancora finita. I bianconeri lavorano anche alle cessioni con un occhio al futuro

Dusan Vlahovic sposta gli equilibri in casa Juventus. L’arrivo del bomber serbo della Fiorentina innalza evidentemente la qualità tecnica e il numero di gol di un attacco sterile ed orfano di Cristiano Ronaldo. Un rinforzo di primissimo pelo ma inevitabilmente anche molto costoso, che potrebbe spingere i bianconeri a metter mano ad alcune cessioni.

Negli ultimi giorni di questa finestra invernale di calciomercato si lavora su più fronti: da Ramsey, perennemente in uscita e in cerca di una nuova sistemazione, passando per il caso Morata, il rinnovo di Dybala e le situazioni relative a Kulusevski e Bentancur. La carne al fuoco non manca, e tra i papabili partenti pronti a far monetizzare la Juventus spicca proprio il centrocampista uruguaiano, sempre nel mirino dell’Aston Villa.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Doccia gelata per Inter e Juve: si inserisce il Bayern

Calciomercato Juventus, Bentancur all’Aston Villa per aprire le porte a Ramsey

Proseguono i contatti tra la Juventus e l’Aston Villa per Rodrigo Bentancur: secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di Calciomercato.it, si stanno facendo piccoli passi avanti per un’operazione che resta complessa. Una cessione che potrebbe portare anche ad un ingresso tra le fila del club di Agnelli, con l’idea Nandez.

LEGGI ANCHE >>> Arriva Vlahovic, sacrificio de Ligt: la Juventus ha già l’erede

In caso di accordo tra Juventus e Aston Villa per Bentancur potrebbe però spuntare anche un altro suggestivo scenario proiettato al futuro. La società bianconera deve infatti rinnovare il centrocampo la prossima estate e un piccolo punto di partenza potrebbe essere proprio l’eventuale cessione dell’uruguaiano ora a gennaio. In caso di divorzio verso l’Aston Villa dell’ex Boca, la Juve potrebbe magari iniziare a porre le basi per una corsia preferenziale su Jacob Ramsey, talento classe 2001 abile in diversi ruoli del centrocampo, soprattutto offensivi e capace anche di andare in gol (3 in questa Premier League). Ottimo dribbling, capacità di inserimento e valore per ora ancora abbordabile sui 15/18 milioni di euro per il giovane inglese, che ha enormi margini di miglioramento. Con l’addio di Bentancur la Juve proverebbe a porre una sorta di prelazione, o comunque una corsia preferenziale in caso di partenza di Ramsey che ha il contratto in scadenza 2025.